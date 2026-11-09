Полузащитник сборной Швеции Бесфорт Зенели не сыграет против Польши в матче Лиги наций УЕФА, который 17 ноября состоится в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчиньский Арена». Из-за травмы футболист также пропустит весь ноябрьский сбор национальной команды.

Травма на клубном уровне

Зенели получил повреждение в воскресном матче своего клуба «Рояль Юнион Сен-Жилуаз» против «Генка». О его отсутствии в ближайших матчах шведской команды сообщила футбольная федерация страны, пишет Interia Sport.

Полузащитник не сможет принять участие в матчах Швеции против Боснии и Герцеговины и Польши. По данным издания, Зенели провел 13 матчей за сборную Швеции. До 2023 года он выступал за молодежную сборную Косово.

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Матч во Вроцлаве

В нынешнем розыгрыше Лиги наций Зенели сыграл в трех из четырех матчей шведской команды. Сборные Польши и Швеции выступают в одной группе дивизиона B турнира, а в предыдущей очной встрече шведы победили поляков со счетом 3:1.

Ранее в этом году Швеция также обыграла Польшу 3:2 в финале плей-офф за выход на чемпионат мира. Перед матчем со Швецией польская команда должна провести повторную игру против Румынии.

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