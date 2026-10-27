Prokurator generalna stanu Missouri w USA Catherine Hanaway zażądała od firmy farmaceutycznej Eli Lilly zaprzestania praktyki wymagającej od szpitali przekazywania danych dotyczących roszczeń, aby uzyskać obniżone ceny leków w ramach federalnego programu 340B. Informuje o tym STAT News.

List z żądaniem zaprzestania praktyki

W liście z 26 października Hanaway wezwała firmę do zakończenia nowej polityki do 26 listopada. Twierdzi, że Lilly złamała obietnicę sprzedaży leków w ramach programu 340B uprawnionym do udziału w nim szpitalom w stanie.

Zdaniem prokurator generalnej działania producenta leków zawierają fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia oraz naruszają prawo stanowe. Takie jest stanowisko biura Hanaway.

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Przykład University of Missouri Health Care

Hanaway powołała się na University of Missouri Health Care, który obejmuje siedem szpitali w stanie. Według niej system opieki zdrowotnej zgodził się przekazać Lilly dane dotyczące roszczeń, jednak firma mimo to odmówiła mu zniżek na swoje leki.

Jak zauważa STAT News, żądanie Missouri wskazuje, że coraz więcej stanów sprzeciwia się podobnym podejściom producentów leków do programu 340B.

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