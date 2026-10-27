Генеральный прокурор штата Миссури в США Кэтрин Хэнэвей потребовала от фармацевтической компании Eli Lilly прекратить практику, при которой больницы должны предоставлять данные о заявленных требованиях для получения сниженных цен на лекарства в рамках федеральной программы 340B. Об этом сообщает STAT News.

Письмо с требованием прекратить практику

В письме от 26 октября Хэнэвей призвала компанию прекратить новую политику до 26 ноября. Она утверждает, что Lilly нарушила свое обещание продавать медикаменты по программе 340B больницам штата, имеющим право на участие в ней.

По мнению генерального прокурора, действия производителя лекарств содержат ложные и вводящие в заблуждение заявления и нарушают закон штата. Такова позиция офиса Хэнэвей.

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Пример University of Missouri Health Care

Хэнэвей сослалась на University of Missouri Health Care, в состав которой входят семь больниц в штате. По ее словам, система здравоохранения согласилась предоставить Lilly данные о заявленных требованиях, однако компания все равно отказала ей в скидках на свои препараты.

Как отмечает STAT News, требование Миссури свидетельствует о том, что все больше штатов выступают против подобных подходов производителей лекарств к программе 340B.

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