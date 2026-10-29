Urząd Monetarny Hongkongu w Chinach pozostawił bazową stopę procentową bez zmian, na poziomie 4,25%. Decyzję podjęto po tym, jak Rezerwa Federalna USA utrzymała swoje stopy na wcześniejszym poziomie, podaje Channel NewsAsia.

Powiązanie z dolarem amerykańskim

Polityka monetarna Hongkongu jest ściśle powiązana z polityką USA ze względu na powiązanie kursu dolara hongkońskiego z dolarem amerykańskim. Kurs lokalnej waluty jest utrzymywany w przedziale od 7,75 do 7,85 dolara hongkońskiego za jednego dolara amerykańskiego.

Ostatni odnotowany kurs dolara hongkońskiego wyniósł 7,8452 za dolara amerykańskiego.

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Niepewność dotycząca stóp w USA

Urząd Monetarny Hongkongu zaznaczył, że dalsze korekty stóp w USA pozostają niepewne. Będą one zależeć od inflacji, sytuacji na rynku pracy i innych wskaźników gospodarczych oraz mogą wpływać na środowisko stóp procentowych w Hongkongu.

Regulator wskazał również, że perspektywy dla dolara hongkońskiego i stawek międzybankowych mogą się zmieniać w zależności od zainteresowania rynku transakcjami carry trade, popytu i podaży hongkońskiej waluty, aktywności na rynkach kapitałowych oraz czynników sezonowych.

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