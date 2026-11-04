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Rząd Cypru zatwierdził krajową strategię dotyczącą krwi — Cyprus Mail

UA.NEWS 04 listopada 2026 14:50
Rząd Cypru zatwierdził krajową strategię dotyczącą krwi — Cyprus Mail

Rada Ministrów Cypru zatwierdziła nową krajową strategię dotyczącą krwi, której celem jest modernizacja i usprawnienie systemu służb krwi w kraju. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Cyfryzacja i bezpieczeństwo

Według ministra zdrowia Neofytosa Charalambidesa po zatwierdzeniu strategii Cypr stworzy nowoczesny, cyfryzowany i odporny system. Ma on zapewnić wystarczającą ilość, jakość i bezpieczeństwo krwi oraz jej pochodnych zgodnie ze standardami europejskimi i międzynarodowymi.

Strategia przewiduje pięć głównych obszarów: zarządzanie zapasami krwi i zapotrzebowaniem na nią, organizację służb, jakość i nadzór, innowacje i cyfryzację, a także hemowigilancję. Ta ostatnia obejmuje procedury monitorowania całego łańcucha transfuzji krwi.

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Kontrola realizacji

Nad realizacją dokumentu będzie czuwał komitet monitorujący wdrażanie. Będzie on oceniać postępy i skuteczność realizacji strategii oraz identyfikować możliwe trudności.

W skład komitetu wejdą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, centrum krwi, banków krwi, państwowej organizacji usług medycznych Okypy, Stowarzyszenia Prywatnych Szpitali Cypru, Cypryjskiego Towarzystwa Hematologicznego oraz Federacji Stowarzyszeń Pacjentów Cypru.

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