Кабмин Кипра одобрил национальную стратегию в сфере крови — Cyprus Mail

Совет министров Кипра одобрил новую национальную стратегию в сфере крови, направленную на модернизацию и совершенствование системы служб крови в стране. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Цифровизация и безопасность

По словам министра здравоохранения Неофитоса Хараламбидиса, после утверждения стратегии Кипр создаст современную, цифровизированную и устойчивую систему. Она должна обеспечить достаточность, качество и безопасность крови и её производных в соответствии с европейскими и международными стандартами.

Стратегия предусматривает пять основных направлений: управление запасами крови и потребностями в ней, организацию служб, качество и надзор, инновации и цифровизацию, а также гемонадзор. Последний охватывает процедуры мониторинга всей цепочки переливания крови.

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Контроль за выполнением

За реализацией документа будет следить комитет по мониторингу внедрения. Он будет оценивать ход и результативность выполнения стратегии, а также выявлять возможные трудности.

В состав комитета войдут представители Министерства здравоохранения, центра крови, банков крови, государственной организации медицинских услуг Okypy, Ассоциации частных больниц Кипра, Кипрского гематологического общества и Федерации ассоциаций пациентов Кипра.

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