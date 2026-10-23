Komitet ds. Opieki Społecznej i Higieny Środowiska tajwańskiego Yuan Ustawodawczego posunął projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie i higienie żywności. Zmiany mają zapobiec przedstawianiu jako odpowiednich dla małych dzieci przekąsek, które nie spełniają norm bezpieczeństwa i wartości odżywczej dla niemowląt, informuje Taipei Times.

Ograniczenia dotyczące reklamy i oznakowania

Proponowane zmiany w artykule 28 przewidują zakaz reklam i oznakowania, które stwarzają wrażenie, że produkt jest odpowiedni dla małych dzieci, jeśli nie spełnia wymogów ustanowionych dla niemowląt. Poprawki mogą również przyznać rządowi uprawnienia do wymagania ostrzegawczego oznakowania oraz ujawniania informacji o wartości odżywczej produktów, które mogą przyczyniać się do rozwoju chorób przewlekłych lub nie są odpowiednie do długotrwałego spożywania przez dzieci.

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Progi składników odżywczych

Posłanka Kuomintangu Wang Yu-min powiedziała, że niektóre przekąski zawierają dużo cukru, sodu lub tłuszczów nasyconych, lecz firmy używają haseł takich jak „dla całej rodziny”. Według niej takie stwierdzenia mogą skłaniać rodziców i innych opiekunów do podawania tych produktów niemowlętom.

Wiceminister zdrowia i opieki społecznej Lin Ching-yi zauważyła, że żywność dla dzieci już podlega surowszym wymogom dotyczącym składników odżywczych i metali ciężkich. Oświadczyła, że ministerstwo opracuje przepisy z wartościami granicznymi dla cukru, sodu i tłuszczów nasyconych, a produkty je przekraczające będą musiały mieć wyraźne ostrzeżenia. Obowiązujące przepisy już ograniczają reklamę niezdrowych przekąsek, słodyczy i słodzonych napojów skierowaną do dzieci, w tym zakazują rozdawania z nimi zabawek lub twierdzenia, że mogą zastąpić zwykły posiłek.

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