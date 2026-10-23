Комитет по социальному обеспечению и гигиене окружающей среды Законодательного юаня Тайваня продвинул проект поправок к закону о безопасности и санитарии пищевых продуктов. Они призваны предотвратить представление снеков, не соответствующих стандартам безопасности и питательности для младенцев, как подходящих для маленьких детей, сообщает Taipei Times.

Ограничения для рекламы и маркировки

Предложенные изменения в статью 28 предусматривают запрет рекламы и маркировки, создающих впечатление о пригодности продукта для малышей, если он не соответствует установленным для младенцев требованиям. Поправки также могут предоставить правительству полномочия требовать предупреждающую маркировку и раскрытие информации о пищевой ценности продуктов, которые могут способствовать развитию хронических заболеваний или не подходят для длительного потребления детьми.

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Пороговые значения питательных веществ

Депутат от партии Гоминьдан Ван Юймин заявила, что некоторые снеки содержат много сахара, натрия или насыщенных жиров, однако компании используют слоганы вроде «для всей семьи». По ее словам, такие утверждения могут побуждать родителей и других опекунов давать эти продукты младенцам.

Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Линь Цзинъи отметила, что детское питание уже имеет более строгие требования к питательным веществам и тяжелым металлам. Она заявила, что министерство разработает правила с предельными показателями сахара, натрия и насыщенных жиров, а продукты, превышающие их, должны будут иметь четкие предупреждения. Действующие правила уже ограничивают рекламу нездоровых снеков, конфет и сладких напитков для детей, в частности запрещают раздавать с ними игрушки или заявлять, что они могут заменить обычный прием пищи.

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