Badanie z udziałem 221 uczniów z trzech szkół w kraju południowomorawskim w Czechach nie wykazało statystycznie istotnego związku między względną wagą szkolnego plecaka a bólem pleców. Prawie połowa uczestników — 109 dzieci, czyli 49,3% — zgłosiła, że odczuwała taki ból w poprzednim miesiącu, podaje News-Medical.

Waga plecaków i czas noszenia

Do badania, opublikowanego w czasopiśmie Scientific Reports, włączono uczniów klas 1–9. Ich średni wiek wynosił 9,48 roku, a średnia masa ciała — 35,54 kg. Badacze ważyli plecaki wraz z zawartością w dniu oceny, mierzyli wzrost i wagę dzieci, a także pytali o czas noszenia plecaka w zwykły dzień szkolny.

Średnia waga plecaka wynosiła 4,87 kg, czyli 14,49% masy ciała dziecka. Uczestnicy, którzy podali dane dotyczące czasu noszenia, przenosili plecak średnio przez 37,25 minuty dziennie. Dzieci oceniały również, jak ciężki wydaje im się plecak, w skali od 0 do 4; średni wynik wyniósł 1,05.

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Co wykazała analiza

Autorzy nie odnotowali statystycznie istotnych związków bólu pleców ze względną wagą plecaka, czasem jego noszenia, płcią, wskaźnikiem masy ciała ani subiektywnym odczuciem ciężkości. Dłuższe noszenie plecaka było słabo związane z tym, że dzieci częściej uważały go za ciężki. Jednocześnie sama względna waga plecaka nie wykazała takiego związku.

Badacze zauważyli, że względne obciążenie było niższe u dzieci o większej masie ciała i wyższym wskaźniku masy ciała. Zastrzegli, że wynik ten częściowo wynika ze sposobu obliczania: masa ciała wchodzi zarówno do wzoru wskaźnika masy ciała, jak i do określenia względnej wagi plecaka.

Praca nie ustala bezpiecznego progu wagi szkolnej torby i nie wyklucza mniejszych możliwych związków z bólem. Wśród ograniczeń autorzy wymienili przekrojowy charakter badania, samoocenę bólu i czasu noszenia oraz próbę z jednego regionu Czech. W badaniu nie oceniano intensywności bólu, jego czasu trwania ani wpływu na codzienną aktywność.

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