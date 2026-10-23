У Чехії не виявили зв’язку між вагою ранця та болем у спині — News-Medical

Дослідження за участю 221 учня з трьох шкіл Південноморавського краю Чехії не виявило статистично значущого зв’язку між відносною вагою шкільного ранця та болем у спині. Майже половина учасників — 109 дітей, або 49,3% — повідомили, що відчували такий біль протягом попереднього місяця, повідомляє News-Medical.

Вага ранців і тривалість носіння

До дослідження, опублікованого у журналі Scientific Reports, залучили школярів 1–9 класів. Їхній середній вік становив 9,48 року, а середня маса тіла — 35,54 кг. Дослідники зважували ранці разом із вмістом у день оцінювання, вимірювали зріст і вагу дітей, а також запитували про тривалість носіння ранця у звичайний навчальний день.

Середня вага ранця становила 4,87 кг — або 14,49% маси тіла дитини. Учасники, які надали дані про час носіння, в середньому переносили ранець 37,25 хвилини на день. Діти також оцінювали, наскільки важким їм здається ранець, за шкалою від 0 до 4; середній показник становив 1,05.

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Що показав аналіз

Автори не зафіксували статистично значущих зв’язків болю у спині з відносною вагою ранця, тривалістю його носіння, статтю, індексом маси тіла або суб’єктивним відчуттям важкості. Триваліше носіння ранця було слабко пов’язане з тим, що діти частіше вважали його важким. Водночас сама відносна вага ранця такого зв’язку не показала.

Дослідники зазначили, що відносне навантаження було нижчим у дітей із більшою масою тіла та вищим індексом маси тіла. Вони застерегли, що цей результат частково пояснюється способом розрахунку: маса тіла входить і до формули індексу маси тіла, і до визначення відносної ваги ранця.

Робота не встановлює безпечного порогу ваги шкільної сумки та не виключає менших можливих зв’язків із болем. Серед обмежень автори назвали одноразовий характер дослідження, самооцінку болю і тривалості носіння, а також вибірку з одного регіону Чехії. Інтенсивність болю, його тривалість і вплив на повсякденну активність у дослідженні не оцінювали.

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