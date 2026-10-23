W ZEA u 26-letniej Afny Shanavas po dziesięciu latach bólu, który lekarze wcześniej wiązali ze stresem, zdiagnozowano zapalną poliartropatię i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Pierwsze dolegliwości bólowe pojawiły się u niej w wieku 16 lat: podczas szkolnych egzaminów coraz trudniej było jej pisać, a ponadto stale odczuwała zmęczenie.

Jak podaje The National, Shanavas konsultowała się z ortopedami i neurologami, jednak przeważnie przepisywano jej leki przeciwbólowe i odpoczynek. Jeden z lekarzy zasugerował, że ból może być związany z nadmierną presją wynikającą z jej osiągnięć w nauce i sporcie. Skierowano ją także do psychologa, ponieważ medycy uznali ból za psychosomatyczny.

Badania u reumatologa

W wieku 17 lat, gdy Shanavas uczyła się w ostatniej klasie szkoły, jej szyja straciła ruchomość. Została hospitalizowana w celu pilnego leczenia z powodu obaw o udar, jednak lekarze później go wykluczyli. Przyczyny objawów nie udało się ustalić nawet po konsultacjach w ZEA i Indiach.

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Do badań reumatologicznych w Szardży doprowadziło niewielkie skaleczenie palca, które się nie goiło. Test na przeciwciała przeciwjądrowe był pozytywny, choć kilka innych wskaźników okazało się negatywnych. W czasie ciąży Shanavas odłożyła dalsze badania, a po ciąży jej objawy nasiliły się. Następnie przeprowadzono u niej dodatkowe badania i postawiono diagnozy.

Choroba może ujawnić się w młodym wieku

Zapalna poliartropatia, czyli zapalenie wielostawowe, jest chorobą autoimmunologiczną, w której stan zapalny obejmuje pięć lub więcej stawów. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa zwykle dotyka kręgosłupa i miednicy, ograniczając ruchomość. Shanavas, która kieruje obszarem inkluzywności i dobrostanu w The Oxford School w Dubaju, powiedziała, że nie spodziewała się takiej diagnozy, ponieważ uważała zapalenie stawów za chorobę osób starszych.

Reumatolożka z Dubaju Humeira Badsha podkreśliła, że zapalenie stawów może wystąpić w każdym wieku, zależnie od jego rodzaju. Wczesne objawy mogą obejmować ból, sztywność, obrzęk stawów i trudności z poruszaniem się. Shanavas otrzymuje zastrzyki biologiczne raz na dwa tygodnie oraz inne leki kontrolujące objawy.

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