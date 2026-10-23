В ОАЭ у 26-летней Афны Шанавас после десяти лет боли, которую врачи ранее связывали со стрессом, диагностировали воспалительную полиартропатию и анкилозирующий спондилит. Первые жалобы на боль появились у нее в 16 лет: во время школьных экзаменов ей становилось все труднее писать, также она постоянно чувствовала усталость.

Как сообщает The National, Шанавас обращалась к ортопедам и неврологам, однако ей преимущественно назначали обезболивающие и отдых. Один из врачей предположил, что боль может быть связана с чрезмерным давлением из-за ее успехов в учебе и спорте. Ее также направили к психологу, поскольку медики считали боль психосоматической.

Обследование у ревматолога

В 17 лет, когда Шанавас училась в выпускном классе, ее шея потеряла подвижность. Ее госпитализировали для неотложного лечения из-за опасений по поводу инсульта, однако впоследствии врачи его исключили. Причину симптомов не смогли установить даже после консультаций в ОАЭ и Индии.

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К ревматологическим обследованиям в Шардже привел небольшой порез пальца, который не заживал. Анализ на антинуклеарные антитела оказался положительным, хотя несколько других показателей были отрицательными. Во время беременности Шанавас отложила дальнейшие обследования, а после беременности ее симптомы усилились. После этого ей провели дополнительные исследования и установили диагнозы.

Болезнь может проявиться в молодом возрасте

Воспалительная полиартропатия, или полиартрит, является аутоиммунным состоянием, при котором воспаление поражает пять или более суставов. Анкилозирующий спондилит обычно поражает позвоночник и таз, ограничивая подвижность. Шанавас, которая возглавляет направление инклюзии и благополучия в The Oxford School в Дубае, сказала, что не ожидала такого диагноза, поскольку считала артрит болезнью пожилых людей.

Ревматолог из Дубая Хумейра Бадша подчеркнула, что артрит может возникнуть в любом возрасте в зависимости от его разновидности. Ранними симптомами могут быть боль, скованность, отек суставов и трудности с движением. Шанавас получает биологические инъекции раз в две недели и другие препараты для контроля симптомов.

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