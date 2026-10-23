在阿联酋，26岁的阿夫娜·沙纳瓦斯在经历了10年疼痛后，被诊断出患有炎症性多关节病和强直性脊柱炎。医生此前曾将她的疼痛与压力联系起来。她最初在16岁时开始出现疼痛：在学校考试期间，她写字变得越来越困难，同时还持续感到疲劳。

据《The National》报道，沙纳瓦斯曾求诊于骨科医生和神经科医生，但她大多只被开了止痛药并被建议休息。一名医生认为，疼痛可能与她在学业和体育方面取得成功所带来的过大压力有关。由于医务人员认为疼痛属于心身性疼痛，她还被转介给心理医生。

风湿病医生检查

17岁时，当沙纳瓦斯就读于毕业班，她的颈部失去了活动能力。由于担心中风，她被送院接受紧急治疗，但医生后来排除了中风。即使在阿联酋和印度接受会诊后，症状的原因仍无法确定。

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她手指上的一个小伤口迟迟未愈，这促使她在沙迦接受风湿病检查。抗核抗体检测结果为阳性，尽管其他几项指标为阴性。怀孕期间，沙纳瓦斯推迟了进一步检查，而产后她的症状加重。此后，她接受了额外检查并被确诊。

这种疾病可在年轻时出现

炎症性多关节病或多发性关节炎是一种自身免疫性疾病，炎症会累及五个或更多关节。强直性脊柱炎通常影响脊柱和骨盆，限制活动能力。沙纳瓦斯在迪拜The Oxford School负责包容性和福祉事务。她表示，自己没想到会得到这样的诊断，因为她认为关节炎是老年人的疾病。

迪拜风湿病医生胡梅拉·巴德沙强调，关节炎可根据其类型在任何年龄发生。早期症状可能包括疼痛、僵硬、关节肿胀和活动困难。沙纳瓦斯每两周接受一次生物制剂注射，并服用其他药物控制症状。

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