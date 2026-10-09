Regulowane e-papierosy z nikotyną mogą pomagać większej liczbie osób rzucić palenie papierosów tytoniowych niż nikotynowa terapia zastępcza, taka jak plastry i guma do żucia. Do takiego wniosku doszli autorzy zaktualizowanego „żywego” przeglądu systematycznego Cochrane, o czym informuje ScienceDaily.

Dane z 80 badań klinicznych

Aktualna wersja przeglądu objęła 80 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 29 861 osób. Podczas tej aktualizacji dodano dziewięć badań. „Żywy” przegląd oznacza, że naukowcy regularnie uzupełniają analizę o nowe dowody.

Autorzy znaleźli dowody o wysokiej pewności: na każde 100 osób e-papierosy z nikotyną pozwoliły około czterem dodatkowym osobom skutecznie rzucić palenie w porównaniu z nikotynową terapią zastępczą. Urządzenia te przyniosły także około dwie osoby więcej na 100 uczestników, którym udało się rzucić palenie, niż e-papierosy bez nikotyny.

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Ryzyka i ograniczenia

Uczestnicy, którym oferowano e-papierosy, częściej przestawali palić niż osoby bez wsparcia lub otrzymujące wsparcie behawioralne, w tym indywidualne poradnictwo albo programy grupowe. Jednocześnie badacze są mniej pewni tego porównania z powodu możliwych systematycznych błędów w projekcie części badań.

Autorzy nie znaleźli dowodów, że używanie e-papierosów w celu rzucenia tytoniu zwiększa ryzyko poważnych szkód, jednak podkreślili potrzebę długoterminowych badań. Wnioski dotyczą konkretnie regulowanych urządzeń z nikotyną: produkty nielicencjonowane lub nieregulowane, a także urządzenia z innymi substancjami, w tym THC, mogą wiązać się z innymi zagrożeniami.

Naukowcy podkreślili, że wapowanie nie jest wolne od ryzyka i nie musi być odpowiednie dla każdego. WHO i inne organizacje zdrowotne ostrzegają, że e-papierosy narażają użytkowników na nikotynę i inne potencjalnie szkodliwe substancje chemiczne, a ich używanie przez dzieci i młodzież może sprzyjać uzależnieniu od nikotyny.

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