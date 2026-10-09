Przegląd 80 badań wykazał przewagę e-papierosów nad plastrami w rzucaniu palenia — ScienceDaily
Regulowane e-papierosy z nikotyną mogą pomagać większej liczbie osób rzucić palenie papierosów tytoniowych niż nikotynowa terapia zastępcza, taka jak plastry i guma do żucia. Do takiego wniosku doszli autorzy zaktualizowanego „żywego” przeglądu systematycznego Cochrane, o czym informuje ScienceDaily.
Dane z 80 badań klinicznych
Aktualna wersja przeglądu objęła 80 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 29 861 osób. Podczas tej aktualizacji dodano dziewięć badań. „Żywy” przegląd oznacza, że naukowcy regularnie uzupełniają analizę o nowe dowody.
Autorzy znaleźli dowody o wysokiej pewności: na każde 100 osób e-papierosy z nikotyną pozwoliły około czterem dodatkowym osobom skutecznie rzucić palenie w porównaniu z nikotynową terapią zastępczą. Urządzenia te przyniosły także około dwie osoby więcej na 100 uczestników, którym udało się rzucić palenie, niż e-papierosy bez nikotyny.
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Ryzyka i ograniczenia
Uczestnicy, którym oferowano e-papierosy, częściej przestawali palić niż osoby bez wsparcia lub otrzymujące wsparcie behawioralne, w tym indywidualne poradnictwo albo programy grupowe. Jednocześnie badacze są mniej pewni tego porównania z powodu możliwych systematycznych błędów w projekcie części badań.
Autorzy nie znaleźli dowodów, że używanie e-papierosów w celu rzucenia tytoniu zwiększa ryzyko poważnych szkód, jednak podkreślili potrzebę długoterminowych badań. Wnioski dotyczą konkretnie regulowanych urządzeń z nikotyną: produkty nielicencjonowane lub nieregulowane, a także urządzenia z innymi substancjami, w tym THC, mogą wiązać się z innymi zagrożeniami.
Naukowcy podkreślili, że wapowanie nie jest wolne od ryzyka i nie musi być odpowiednie dla każdego. WHO i inne organizacje zdrowotne ostrzegają, że e-papierosy narażają użytkowników na nikotynę i inne potencjalnie szkodliwe substancje chemiczne, a ich używanie przez dzieci i młodzież może sprzyjać uzależnieniu od nikotyny.