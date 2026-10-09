Регулируемые электронные сигареты с никотином могут помочь большему числу людей отказаться от табачных сигарет, чем никотинозаместительная терапия, такая как пластыри и жевательная резинка. К такому выводу пришли авторы обновлённого «живого» систематического обзора Cochrane, о котором сообщает ScienceDaily.

Данные 80 клинических испытаний

В актуальную версию обзора вошли 80 рандомизированных контролируемых исследований с участием 29 861 человека. Во время этого обновления были добавлены девять испытаний. «Живой» обзор предполагает, что учёные регулярно дополняют анализ новыми доказательствами.

Авторы обнаружили доказательства высокой достоверности: на каждые 100 человек никотиновые электронные сигареты обеспечивали примерно четырём дополнительным людям успешный отказ от курения по сравнению с никотинозаместительной терапией. Эти устройства также дали примерно на двух человек, успешно отказавшихся от курения, больше на 100 участников, чем электронные сигареты без никотина.

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Риски и ограничения

Участники, которым предлагали электронные сигареты, чаще прекращали курить, чем люди без поддержки или с поведенческой поддержкой, включая индивидуальное консультирование или групповые программы. В то же время исследователи менее уверены в этом сравнении из-за возможных систематических ошибок в дизайне части исследований.

Авторы не обнаружили доказательств того, что использование электронных сигарет для отказа от табака повышает риск серьёзного вреда, однако подчеркнули необходимость долгосрочных исследований. Выводы касаются именно регулируемых устройств с никотином: нелицензированные или нерегулируемые изделия, а также устройства с другими веществами, в том числе THC, могут иметь другие риски.

Учёные подчеркнули, что вейпинг не лишён рисков и не обязательно подходит каждому. ВОЗ и другие организации здравоохранения предупреждают, что электронные сигареты подвергают пользователей воздействию никотина и других потенциально вредных химических веществ, а их использование детьми и молодёжью может способствовать никотиновой зависимости.

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