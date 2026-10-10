Сочетание одиночества и социальной изоляции связано с сокращением ожидаемого числа лет жизни без депрессии и тревоги, свидетельствует наблюдательное исследование ученых Университета Тулейна. Как сообщает ScienceDaily, мужчины, испытывавшие и одиночество, и социальную изоляцию, имели в среднем на 5,8 года меньше жизни без этих психических расстройств по сравнению с людьми, у которых отсутствовали оба фактора.

Данные более 277 тысяч участников

Исследователи проанализировали данные 277 489 человек в возрасте от 40 до 69 лет. На начало наблюдения у участников не было семи основных хронических состояний: диабета, заболеваний сердца и легких, деменции, рака, депрессии или тревоги.

Ученые взяли возраст 50 лет за точку отсчета и рассчитали, как одиночество и изоляция были связаны с ожидаемой продолжительностью жизни без перечисленных болезней. У женщин сочетание этих двух факторов было связано с сокращением периода жизни без психических расстройств примерно на 3,7 года.

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Влияние на физическое здоровье было меньшим

Связь прослеживалась и в отношении физических заболеваний, хотя она была менее выраженной. Женщины, одновременно испытывавшие одиночество и социальную изоляцию, имели на 2,4 года меньше жизни без физических болезней. У мужчин этот показатель составил 1,7 года.

Авторы различали два понятия: социальная изоляция означает объективную нехватку социальных связей, тогда как одиночество описывает субъективную неудовлетворенность качеством отношений независимо от числа контактов.

Более здоровые привычки — лучшее питание, физическая активность, достаточный сон и отказ от курения — заметно уменьшали потерю лет без болезней, связанную с социальной изоляцией. В то же время такой образ жизни не снижал существенно дополнительные риски, связанные именно с чувством одиночества. Исследователи планируют изучить другие группы населения и провести клинические испытания, чтобы проверить причинный характер выявленных связей.

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