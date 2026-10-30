Korea Południowa przeszkoli sześciu medyków z Mongolii — Korea Herald

Od poniedziałku Korea Południowa rozpocznie szkolenie sześciu pracowników medycznych z Mongolii w ramach dwustronnego projektu, którego celem jest wzmocnienie mongolskiego systemu ochrony zdrowia. Program pilotażowy potrwa cztery tygodnie i będzie realizowany w placówkach medycznych Korei Południowej.

Szkolenie zespołów medycznych

Inicjatywa ma wesprzeć cel Mongolii, jakim jest przeszkolenie 1 000 lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia. Jak informuje Korea Herald, oba państwa podpisały umowę o szkoleniach w marcu.

Program będzie koncentrować się nie tylko na szkoleniu poszczególnych specjalistów, lecz także na rozwoju interdyscyplinarnej pracy zespołowej. Szczególną uwagę poświęci się leczeniu chorób nowotworowych i transplantacji serca — dziedzinom, na które w Mongolii istnieje duże zapotrzebowanie.

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Współpraca w dziedzinie medycyny

Korea Południowa zgodziła się również pomóc w szkoleniu personelu dla planowanego drugiego narodowego centrum onkologicznego Mongolii, które jest priorytetowym projektem mongolskiego rządu. Inicjatywę omówiono podczas siódmego posiedzenia koreańsko-mongolskiego międzyrządowego organu konsultacyjnego, które odbyło się w Seulu.

Spotkanie odbyło się na podstawie zaktualizowanego memorandum o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i medycyny, podpisanego w lipcu. Strony planują również współpracę w zakresie cyfrowej transformacji mongolskiego systemu medycznego, bezpieczeństwa leków oraz udziału południowokoreańskich firm farmaceutycznych i biotechnologicznych w zamówieniach publicznych na niezbędne leki w Mongolii.

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