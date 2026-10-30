Південна Корея навчить шістьох медиків із Монголії — Korea Herald

Південна Корея з понеділка розпочне навчання шести медичних працівників із Монголії в межах двостороннього проєкту, спрямованого на зміцнення системи охорони здоров’я Монголії. Пілотна програма триватиме чотири тижні та проходитиме в медичних закладах Південної Кореї.

Підготовка медичних команд

Ініціатива має підтримати мету Монголії підготувати 1 000 лікарів та інших працівників сфери охорони здоров’я. Як повідомляє Korea Herald, угоду про навчання дві країни підписали в березні.

У програмі акцент зроблять не лише на підготовці окремих фахівців, а й на розвитку міждисциплінарної командної роботи. Особливу увагу приділять лікуванню онкологічних захворювань і трансплантації серця — напрямам, які мають високий попит у Монголії.

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Співпраця у сфері медицини

Південна Корея також погодилася сприяти підготовці персоналу для запланованого другого національного онкологічного центру Монголії, який є пріоритетним проєктом монгольського уряду. Ініціативу обговорили під час сьомого засідання міжурядового консультативного органу Кореї та Монголії, що відбулося в Сеулі.

Зустріч провели на основі оновленого меморандуму про співпрацю у сфері охорони здоров’я та медицини, підписаного в липні. Сторони також планують співпрацювати щодо цифрової трансформації монгольської медичної системи, безпеки лікарських засобів і участі південнокорейських фармацевтичних та біотехнологічних компаній у державних закупівлях необхідних ліків у Монголії.

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