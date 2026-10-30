Южная Корея обучит шестерых медиков из Монголии — Korea Herald

С понедельника Южная Корея начнет обучение шести медицинских работников из Монголии в рамках двустороннего проекта, направленного на укрепление системы здравоохранения Монголии. Пилотная программа продлится четыре недели и будет проходить в медицинских учреждениях Южной Кореи.

Подготовка медицинских команд

Инициатива призвана поддержать цель Монголии подготовить 1 000 врачей и других работников сферы здравоохранения. Как сообщает Korea Herald, соглашение об обучении две страны подписали в марте.

Программа будет сосредоточена не только на подготовке отдельных специалистов, но и на развитии междисциплинарной командной работы. Особое внимание уделят лечению онкологических заболеваний и трансплантации сердца — направлениям, которые пользуются высоким спросом в Монголии.

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Сотрудничество в сфере медицины

Южная Корея также согласилась содействовать подготовке персонала для планируемого второго национального онкологического центра Монголии, который является приоритетным проектом монгольского правительства. Инициативу обсудили во время седьмого заседания межправительственного консультативного органа Кореи и Монголии, состоявшегося в Сеуле.

Встреча была проведена на основе обновленного меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицины, подписанного в июле. Стороны также планируют сотрудничать в вопросах цифровой трансформации монгольской медицинской системы, безопасности лекарственных средств и участия южнокорейских фармацевтических и биотехнологических компаний в государственных закупках необходимых лекарств в Монголии.

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