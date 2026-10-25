W Stanach Zjednoczonych badanie zlecone przez rząd federalny w celu aktualizacji zaleceń żywieniowych oszacowało ryzyko śmierci z przyczyn związanych z alkoholem w ciągu życia dla osób, które średnio spożywają 14 napojów alkoholowych tygodniowo, na jeden przypadek na 25. Spożywanie do siedmiu napojów tygodniowo powiązano jedynie z niewielkim wzrostem ryzyka w przypadku większości schorzeń, informuje ScienceDaily.

Analiza ponad 7 200 prac naukowych

Autorzy Alcohol Intake and Health Study badali, jak spożywanie alkoholu w ciągu życia wpływa na zachorowalność i przedwczesną śmierć wśród Amerykanów. Wyniki opublikowano w Journal of Studies on Alcohol and Drugs, czasopiśmie wydawanym na Uniwersytecie Rutgersa.

Eksperci medyczni przeanalizowali ponad 7 200 publikacji naukowych dotyczących chorób i urazów związanych z alkoholem. Oceny ryzyka dla poszczególnych schorzeń połączono z dużymi krajowymi zbiorami danych, a do obliczenia skutków różnych poziomów spożycia wykorzystano modele statystyczne.

Kierownik badania, docent Uniwersytetu w Toronto Kevin Shield, zaznaczył, że zagrożenia dla zdrowia występują nawet przy niskim poziomie spożycia alkoholu i rosną wraz ze zwiększaniem jego ilości. Badacze z USA i Kanady doszli również do wniosku, że ryzyko staje się bardziej odczuwalne przy spożyciu ponad jednego napoju dziennie, niezależnie od płci.

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Potencjalne korzyści dla serca nie przeważają nad ryzykiem

Naukowcy uwzględnili nie tylko przedwczesną śmierć, lecz także związek alkoholu z rakiem przełyku, jamy ustnej i piersi, chorobami sercowo-naczyniowymi i wątroby, a także urazami. Według ich wniosków nie stwierdzono istotnego ogólnego ochronnego wpływu alkoholu na zdrowie przy żadnym poziomie spożycia.

Przy niskim poziomie spożycia alkohol może wiązać się z niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. Jednocześnie w ogólnej ocenie obejmującej raka i inne choroby przewlekłe ryzyko przeważa nad tymi możliwymi korzyściami nawet przy siedmiu napojach tygodniowo.

Ryzyko różni się w przypadku poszczególnych osób

Badacze podkreślili, że ich obliczenia opisują ryzyko dla populacji, a nie stanowią dokładnej prognozy dla konkretnej osoby. Na indywidualne ryzyko mogą wpływać styl życia, genetyka, sposób spożywania alkoholu i inne czynniki.

Autorzy nadal badają również możliwe dodatkowe skutki spożywania alkoholu, w tym jego możliwy związek z rakiem trzustki.

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