W Anglii przeprowadzone zostanie badanie kliniczne testów krwi, które mają pomóc lekarzom pierwszego kontaktu wcześniej wykrywać niektóre powszechne rodzaje raka oraz określać możliwe miejsce ich powstania w organizmie. W badaniu weźmie udział co najmniej 200 praktyk medycznych Narodowej Służby Zdrowia Anglii, a liczba pacjentów przekroczy 20 tysięcy.

Kto zostanie objęty badaniem

Do udziału będą mogli dołączyć pacjenci w wieku od 45 lat, którzy zgłoszą się do lekarza z dolegliwościami w jamie brzusznej, w tym z utrzymującymi się wzdęciami lub dyskomfortem. Badanie obejmie raka prostaty, jajników, jelita, trzustki, żołądka i wątroby — choroby te często są diagnozowane zbyt późno.

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Jak będą działać testy

Testy opracował Uniwersytet w Birmingham. Będą one analizować próbki krwi pod kątem oznak kilku rodzajów raka oraz wykorzystywać między innymi sztuczną inteligencję i pomiary białek we krwi.

Jak podaje TimesLIVE, jest to pierwsze na świecie badanie mające ustalić, czy proste testy krwi mogą pomóc lekarzom pierwszego kontaktu szybciej identyfikować pacjentów, którzy mogą potrzebować pilnego leczenia. Po ocenie wyników zostanie podjęta decyzja, czy wprowadzić takie testy w Anglii na poziomie krajowym.

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