В Англии проведут клиническое испытание анализов крови, которые должны помочь врачам общей практики раньше выявлять некоторые распространённые виды рака и определять возможное место их происхождения в организме. В исследовании примут участие не менее 200 медицинских практик Национальной службы здравоохранения Англии, а число пациентов превысит 20 тысяч.

Кого привлекут к исследованию

К участию смогут присоединиться пациенты в возрасте от 45 лет, которые обратятся к врачу с жалобами на симптомы в брюшной полости, в частности на постоянное вздутие живота или дискомфорт. Испытание охватит рак простаты, яичников, кишечника, поджелудочной железы, желудка и печени — эти заболевания нередко диагностируют слишком поздно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как будут работать тесты

Тесты разработал Бирмингемский университет. Они будут анализировать образцы крови на признаки нескольких видов рака и использовать, в частности, искусственный интеллект и измерение белков в крови.

Как сообщает TimesLIVE, это первое в мире исследование, призванное установить, могут ли простые анализы крови помочь врачам общей практики быстрее выявлять пациентов, которым может потребоваться срочное лечение. После оценки результатов будет принято решение о том, внедрять ли такие тесты в Англии на национальном уровне.

Читай нас в