Przegląd przygotowany przez badaczy z Uniwersytetu w Edynburgu i Uniwersytetu w Grenadzie wykazał, że szczepienie przeciw wirusowi syncytialnemu układu oddechowego w czasie ciąży zmniejsza ryzyko hospitalizacji związanej z RSV u dzieci poniżej szóstego miesiąca życia o około 74%. Jednocześnie w wielu krajach odsetek przyszłych matek objętych tym szczepieniem pozostaje niski, informuje News-Medical.

Dane z 16 badań

Autorzy połączyli wyniki 16 badań obejmujących ponad 4 miliony ciąż w latach 2023–2025, aby ocenić zasięg programów szczepień. Według przeglądu szczepienie przeciw RSV w czasie ciąży zapewnia dziecku ochronę przed wirusem od momentu narodzin.

Ponad 30 krajów wprowadziło już szczepienia kobiet w ciąży przeciw RSV jako samodzielne działanie lub razem z innymi metodami profilaktyki, w tym immunizacją niemowląt. W Wielkiej Brytanii program uruchomiono we wrześniu 2024 roku. Najwyższy poziom wyszczepienia w Szkocji odnotowano w październiku 2025 roku — 62% kobiet w ciąży, a w Anglii w sierpniu 2025 roku, kiedy wyniósł 58%.

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W Stanach Zjednoczonych w pierwszym roku dostępności szczepionki dla matek, według szacunków badaczy, szczepienie otrzymało 27% kobiet w ciąży. Zespół badawczy zaznaczył, że wskaźniki te są niższe niż poziom wyszczepienia innymi szczepionkami w czasie ciąży, w tym szczepieniem przeciw krztuścowi.

Bezpieczeństwo i dostęp do szczepień

Przegląd zawiera także populacyjne dane dotyczące bezpieczeństwa: wśród ponad 16 tysięcy ciąż nie stwierdzono dowodów na zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu u kobiet zaszczepionych między 32. a 35. tygodniem ciąży. Badacz Uniwersytetu w Edynburgu Ting Shi zaznaczył, że szczepionka działa najlepiej, jeśli zostanie podana co najmniej dwa tygodnie przed porodem.

Autorzy stwierdzili również niższy poziom szczepień wśród niektórych grup społeczno-ekonomicznych i etnicznych, młodszych matek oraz kobiet w ciąży z ograniczonym dostępem do opieki medycznej. Podkreślili potrzebę ukierunkowanej komunikacji, poprawy systemów dostaw szczepionek i solidnej polityki w celu pokonania barier w dostępie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet Regional Health – Europe.

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