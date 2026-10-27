W Stanach Zjednoczonych Jennifer Shuford, zastępczyni dyrektora i główna dyrektor medyczna Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), ma odejść ze stanowiska 12 listopada. Informuje o tym The Guardian, powołując się na e-mail agencji, do którego dotarła redakcja.

Rezygnacja po pracy w CDC

Donald Trump powołał Shuford w kwietniu do zespołu czterech kierowników CDC. Pełni ona tę funkcję od około sześciu miesięcy. Shuford ma odejść ze stanowiska po wyborach połówkowych w USA.

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W oświadczeniu przesłanym e-mailem przez dyrektorkę CDC Ericę Schwartz Shuford powiedziała, że odchodzi, aby poświęcać więcej czasu rodzinie. Podziękowała także Trumpowi i sekretarzowi zdrowia Robertowi F. Kennedy’emu Jr. za możliwość pomagania w kierowaniu CDC.

Wcześniejsze zmiany kadrowe

Powołanie zespołu kierowniczego miało ustabilizować pracę CDC po tym, jak poprzednia dyrektorka agencji, Susan Monarez, odeszła ze stanowiska po niespełna miesiącu pracy. Publicznie nazwała dyrektywy Kennedy’ego Jr. „nienaukowymi”.

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