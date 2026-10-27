В США Дженнифер Шуфорд, заместитель директора и главный медицинский директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), как ожидается, покинет должность 12 ноября. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полученное редакцией электронное письмо агентства.

Отставка после работы в CDC

Дональд Трамп назначил Шуфорд в апреле в команду из четырех руководителей CDC. Она работает на этой должности около шести месяцев. Шуфорд должна покинуть ее после промежуточных выборов в США.

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В заявлении, которое директор CDC Эрика Шварц направила по электронной почте, Шуфорд сказала, что уходит, чтобы уделять больше времени семье. Она также поблагодарила Трампа и министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего за возможность помогать руководить CDC.

Предыдущие кадровые изменения

Назначение команды руководителей должно было стабилизировать работу CDC после того, как предыдущая директор агентства Сьюзен Монарез покинула должность менее чем через месяц работы. Она публично назвала директивы Кеннеди-младшего «ненаучными».

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