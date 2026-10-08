Francuska grupa infrastruktury sztucznej inteligencji Sesterce poinformowała, że planuje zbudować w Jämsä, w środkowej Finlandii, obiekt centrum danych o wartości ponad 10 mld euro (11,21 mld dolarów). Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie spółki. Redakcja zaznaczyła, że jest to kolejna zagraniczna inwestycja technologiczna w Finlandii.

Obiekt na terenie dawnej fabryki

Obiekt ma powstać na terenie dawnej papierni, która została zamknięta w 2021 roku. Sesterce oświadczyła, że ma już klienta kotwiczącego dla tego projektu.

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Moc do 600 MW

Na pierwszym etapie, którego rozpoczęcie planowane jest na 2026 rok, centrum danych będzie miało moc 200 megawatów. Na drugim etapie planowane jest jej zwiększenie do 600 megawatów.

W długoterminowej perspektywie Sesterce dąży do stworzenia w Finlandii ponad 1 gigawata mocy dla sztucznej inteligencji. W tym celu spółka rozważa istniejące tereny przemysłowe i uzależnia dalszy rozwój od popytu rynkowego.

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