Французская группа инфраструктуры искусственного интеллекта Sesterce сообщила, что планирует построить в Ямся, в центральной Финляндии, площадку дата-центра стоимостью более 10 млрд евро ($11,21 млрд). Об этом говорится в сообщении Channel NewsAsia со ссылкой на заявление компании. Издание отмечает, что это очередная иностранная технологическая инвестиция в Финляндии.

Площадка на территории бывшей фабрики

Объект планируют разместить на территории бывшей бумажной фабрики, закрытой в 2021 году. Sesterce заявила, что уже имеет якорного клиента для этого проекта.

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Мощность до 600 МВт

На первом этапе, работы над которым планируют начать в 2026 году, дата-центр будет иметь мощность 200 мегаватт. На втором этапе ее планируют увеличить до 600 мегаватт.

В долгосрочной перспективе Sesterce стремится создать в Финляндии более 1 гигаватта мощностей для искусственного интеллекта. Для этого компания рассматривает существующие промышленные площадки и связывает дальнейшее развитие с рыночным спросом.

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