W Stanach Zjednoczonych firma Meta zawarła ugodę w sprawie pozwu 18-letniej dziewczyny z Mississippi podczas wyboru ławy przysięgłych w sądzie stanowym Kalifornii w Los Angeles. Powódka, zidentyfikowana jako K.D.B., twierdziła, że Meta zaprojektowała Instagram i Facebook tak, aby uzależniały, co — jak podała — doprowadziło do problemów ze zdrowiem psychicznym i zaburzeń odżywiania. O ugodzie poinformowali prawnicy powódki, podaje Channel NewsAsia.

Postępowanie będzie kontynuowane przeciwko Snap

W środę rozpoczął się wybór ławy przysięgłych w sprawie, w której początkowo miały zostać rozpatrzone roszczenia dwóch nastolatek — S.J. i K.D.B. — wobec Meta oraz Snap Inc., spółki macierzystej Snapchata. Kilka dni przed rozpoczęciem wyboru ławy przysięgłych Meta zawarła również ugodę w sprawie pozwu S.J.

Po ugodzie Meta z K.D.B. proces ma, jak się oczekuje, toczyć się już tylko przeciwko Snap. Pełnomocniczka K.D.B., Emily Jeffcott, powiedziała, że strona powodowa dąży do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w mediach społecznościowych i pociągnięcia firm technologicznych do odpowiedzialności.

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Sprawa testowa wśród tysięcy pozwów

Jest to druga sprawa w sądzie stanowym Kalifornii w Los Angeles dotycząca pozwów młodych ludzi, którzy twierdzą, że Meta, Snap, TikTok oraz należący do Alphabet YouTube projektowały swoje platformy tak, by zachęcać do kompulsywnego korzystania. S.J., 16-letnia dziewczyna z Illinois, oraz K.D.B. podały, że zaczęły korzystać z YouTube'a w wieku około trzech lat, a z innych platform — około dziewiątego roku życia.

Powódki wiązały rozwój kompulsywnych nawyków z takimi funkcjami jak automatyczne odtwarzanie i nieskończone przewijanie. Firmy odrzucały twierdzenia, że ich platformy zostały stworzone, by wywoływać uzależnienie wśród młodych ludzi, i informowały o środkach służących bezpieczeństwu niepełnoletnich użytkowników.

Sprawę wybrano jako testową spośród tysięcy podobnych pozwów w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej sprawie, która zakończyła się w marcu, ława przysięgłych w Los Angeles uznała Meta i YouTube za niedbałe oraz przyznała młodej kobiecie 6 mln dolarów odszkodowania.

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