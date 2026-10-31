Turcja planuje od 1 listopada ograniczyć dostęp do kont w mediach społecznościowych dzieciom poniżej 15. roku życia. O planowanych zasadach informuje Daily Sabah.

Weryfikacja wieku

Platformy społecznościowe będą musiały weryfikować wiek użytkowników za pośrednictwem systemu powiązanego z rządem. Aby uzyskać dostęp do konta, użytkownicy będą musieli potwierdzić swój wiek za pomocą tego mechanizmu.

Nowe wymogi będą dotyczyć użytkowników, którzy nie ukończyli jeszcze 15 lat. Ograniczenia dotyczą konkretnie kont w mediach społecznościowych.

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Ostrzeżenia ekspertów

Eksperci, z którymi rozmawiało wydanie, ostrzegają, że same ograniczenia wiekowe nie wystarczą do ochrony dzieci w internecie. Ich ostrzeżenie dotyczy skuteczności podejścia opartego wyłącznie na progu wiekowym.

Planowane zasady łączą ustanowienie progu wiekowego z wymogiem, aby platformy weryfikowały wiek użytkowników za pośrednictwem systemu powiązanego z rządem. Jednocześnie eksperci podkreślają potrzebę szerszej ochrony dzieci w środowisku cyfrowym.

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