Турция планирует с 1 ноября ограничить доступ к аккаунтам в социальных сетях для детей младше 15 лет. О запланированных правилах сообщает Daily Sabah.

Проверка возраста

Социальные платформы должны будут проверять возраст пользователей через систему, связанную с правительством. Для доступа к аккаунту пользователям необходимо будет подтвердить свой возраст с помощью этого механизма.

Новые требования будут применяться к пользователям, которым еще не исполнилось 15 лет. Ограничения касаются именно аккаунтов в социальных сетях.

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Предостережения экспертов

Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, что одних возрастных ограничений недостаточно для защиты детей в интернете. Их предостережение касается эффективности подхода, основанного только на возрастном цензе.

Запланированные правила сочетают установление возрастного порога с требованием к платформам проверять возраст пользователей через связанную с правительством систему. В то же время эксперты подчеркивают необходимость более широкой защиты детей в цифровой среде.

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