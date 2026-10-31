Туреччина з 1 листопада обмежить доступ до соцмереж для дітей до 15 років — Daily Sabah

Туреччина з 1 листопада планує обмежити доступ до облікових записів у соціальних мережах для дітей віком до 15 років. Про заплановані правила повідомляє Daily Sabah.

Перевірка віку

Соціальні платформи мають перевіряти вік користувачів через систему, пов’язану з урядом. Для доступу до акаунта користувачам буде необхідно підтвердити свій вік за цим механізмом.

Нові вимоги застосовуватимуться до користувачів, яким ще не виповнилося 15 років. Обмеження стосуються саме облікових записів у соціальних мережах.

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Застереження експертів

Експерти, яких опитало видання, застерігають, що самих лише вікових обмежень недостатньо для захисту дітей в інтернеті. Їхнє застереження стосується ефективності підходу, що ґрунтується лише на віковому цензі.

Заплановані правила поєднують встановлення вікового порогу з вимогою до платформ перевіряти вік користувачів через пов’язану з урядом систему. Водночас експерти наголошують на потребі ширшого захисту дітей у цифровому середовищі.

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