Barcelona pokonała Getafe 3:0 w meczu ósmej kolejki La Ligi, który odbył się 10 października na Camp Nou. Gole strzelili Anthony Gordon, Gabriel Jesus i Jules Kounde. Jak informuje Interia Sport, dla zespołu Hansiego Flicka było to ósme zwycięstwo w ośmiu meczach ligowych.

Dwa gole przed przerwą

Gospodarze otworzyli wynik już w drugiej minucie. Gordon wykorzystał niekorzystne ustawienie obrony rywali, minął przeciwnika i oddał niski strzał. Po rykoszecie piłka znalazła się w bramce.

Getafe oddało pierwszy celny strzał w kierunku bramki Joana Garcíi w 27. minucie, ale nie sprawił on bramkarzowi poważnych problemów. W 30. minucie Gabriel Jesus podwyższył prowadzenie Barcelony. W tym meczu wystąpił z numerem dziewiątym, który wcześniej należał do Roberta Lewandowskiego.

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Kounde ustalił wynik końcowy

Pod koniec pierwszej połowy Kounde nie wykorzystał sytuacji bramkowej, jednak po przerwie zdobył gola. W 73. minucie otrzymał podanie w polu karnym i uderzył z pierwszej piłki, ustalając wynik końcowy.

Według statystyk meczu Barcelona utrzymywała się przy piłce przez 77% czasu, oddała 23 strzały wobec pięciu Getafe i osiem razy trafiła w światło bramki. Goście mieli jeden celny strzał.

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