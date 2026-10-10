Барселона перемогла Хетафе 3:0 і здобула восьму перемогу в Ла Лізі — Interia Sport

«Барселона» перемогла «Хетафе» з рахунком 3:0 у матчі восьмого туру Ла Ліги, який відбувся 10 жовтня на Камп Ноу. Голи забили Ентоні Гордон, Габріел Жезус і Жуль Кунде. Як повідомляє Interia Sport, для команди Гансі Фліка це була восьма перемога у восьми матчах чемпіонату.

Два голи до перерви

Господарі відкрили рахунок уже на другій хвилині. Гордон скористався невдалим розташуванням оборони суперника, обіграв опонента та пробив низом. Після рикошету м’яч опинився у воротах.

«Хетафе» завдав першого удару в площину воріт Жоана Гарсії на 27-й хвилині, але він не створив серйозних проблем голкіперу. На 30-й хвилині перевагу «Барселони» подвоїв Габріел Жезус. У цьому матчі він виступав під дев’ятим номером, який раніше належав Роберту Левандовському.

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Кунде встановив остаточний рахунок

Наприкінці першого тайму Кунде не реалізував гольовий момент, однак після перерви забив. На 73-й хвилині він отримав передачу у штрафному майданчику та пробив у дотик, встановивши остаточний рахунок.

За статистикою матчу, «Барселона» володіла м’ячем 77% часу, завдала 23 ударів проти п’яти у «Хетафе» та вісім разів влучила у площину воріт. У гостей був один удар у площину воріт.

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