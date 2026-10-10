«Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 3:0 в матче восьмого тура Ла Лиги, который состоялся 10 октября на «Камп Ноу». Голы забили Энтони Гордон, Габриэл Жезус и Жюль Кунде. Как сообщает Interia Sport, для команды Ханси Флика это была восьмая победа в восьми матчах чемпионата.

Два гола до перерыва

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте. Гордон воспользовался неудачным расположением обороны соперника, обыграл оппонента и пробил низом. После рикошета мяч оказался в воротах.

«Хетафе» нанёс первый удар в створ ворот Жоана Гарсии на 27-й минуте, но он не создал серьёзных проблем голкиперу. На 30-й минуте преимущество «Барселоны» удвоил Габриэл Жезус. В этом матче он выступал под девятым номером, который ранее принадлежал Роберту Левандовскому.

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Кунде установил окончательный счёт

В конце первого тайма Кунде не реализовал голевой момент, однако после перерыва забил. На 73-й минуте он получил передачу в штрафной площади и пробил в касание, установив окончательный счёт.

Согласно статистике матча, «Барселона» владела мячом 77% времени, нанесла 23 удара против пяти у «Хетафе» и восемь раз попала в створ ворот. У гостей был один удар в створ.

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