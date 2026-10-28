W Anglii Bournemouth pokonał u siebie Aston Villę 3:0 w meczu czwartej rundy Pucharu Ligi i awansował do ćwierćfinału turnieju. Jak informuje Sky Sports, dla zespołu Marco Rosego było to piąte kolejne zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach.

Gole Adliego, Cooka i Rodrigueza

Wynik w siódmej minucie otworzył Amine Adli, który strzelił po podaniu Julio Solera. W 51. minucie przewagę gospodarzy podwoił kapitan Lewis Cook: jego dośrodkowanie trafiło do bramki po błędzie bramkarza Aston Villi Marco Bizota przy bliższym słupku.

Końcowy wynik w 69. minucie ustalił Alvaro Rodriguez. Dla letniego nabytku Bournemouth był to pierwszy gol w angielskiej piłce krajowej. Łącznie zespoły oddały 36 strzałów.

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Rotacja składów

Marco Rose dokonał ośmiu zmian w składzie Bournemouth, jednak zespół kontynuował serię zwycięstw po meczach z Milanem i Manchesterem United. Trener Aston Villi Unai Emery zmienił dziewięciu piłkarzy po zwycięstwie nad Manchesterem City w poprzednim meczu.

Porażka przerwała serię siedmiu meczów bez porażki zespołu z Birmingham. Bournemouth po raz pierwszy od sezonu 2018/19 awansował do ćwierćfinału Pucharu Ligi.

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