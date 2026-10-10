Brighton pokonał Sunderland 2:0 w meczu Premier League na Stadium of Light i zachował trzecią pozycję w tabeli. Goście odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo ligowe bez straty gola, choć przez ponad pół godziny grali w osłabieniu, informuje Sky Sports.

Gole po przerwie

Wynik w 53. minucie otworzył Maxim De Cuyper. Asystę zaliczył kapitan Brighton Pascal Gross. W trzeciej minucie doliczonego czasu drugiej połowy przewagę gości podwyższył Jaouen Hadjam, który pojawił się na boisku po zmianie.

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Czerwona kartka i rekord Grossa

W 57. minucie Pascal Struijk otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę. Według Sky Sports sędzia VAR Neil Davies uznał, że środkowy obrońca zatrzymał Wilsona Isidora, gdy napastnik Sunderlandu wychodził sam na sam z bramkarzem. Mimo gry w osłabieniu Brighton później niemal nie pozwolił rywalowi stworzyć groźnych sytuacji.

Gross, mając 35 lat i 117 dni, został najstarszym piłkarzem od lutego 2012 roku, który zanotował asysty w trzech kolejnych meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatnim zawodnikiem, który osiągnął taki wynik, był Ryan Giggs.

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