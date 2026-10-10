«Брайтон» победил «Сандерленд» со счётом 2:0 в матче Премьер-лиги на Stadium of Light и сохранил третью позицию в турнирной таблице. Гости одержали третью подряд победу в чемпионате без пропущенных голов, хотя более получаса играли в меньшинстве, сообщает Sky Sports.

Голы после перерыва

Счёт на 53-й минуте открыл Максим де Кейпер. Результативную передачу отдал капитан «Брайтона» Паскаль Гросс. На третьей добавленной ко второму тайму минуте преимущество гостей удвоил Жауэн Хаджам, вышедший на замену.

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Удаление и рекорд Гросса

На 57-й минуте Паскаль Стрейк получил прямую красную карточку. По данным Sky Sports, видеоассистент арбитра Нил Дэвис пришёл к выводу, что центральный защитник остановил Вильсона Исидора, когда нападающий «Сандерленда» прорывался к воротам. Несмотря на численное меньшинство, «Брайтон» впоследствии почти не позволил сопернику создать опасные моменты.

Гросс в возрасте 35 лет и 117 дней стал самым возрастным футболистом с февраля 2012 года, который отдал результативные передачи в трёх матчах высшего дивизиона подряд. Последним такого показателя достигал Райан Гиггз.

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