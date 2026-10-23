W Londynie w Wielkiej Brytanii 26 października ma odbyć się ceremonia wręczenia kobiecej Złotej Piłki. Wcześniej Interia Sport poinformował, że polska piłkarka Barcelony Ewa Pajor zajęła piąte miejsce w sondażu The Athletic wśród 30 nominowanych do Ballon d’Or Féminin.

Wyniki sondażu

Pajor zdobyła 241 punktów. Zwyciężyła jej koleżanka z Barcelony Patricia Guijarro, która otrzymała 298 punktów. Wyżej od polskiej napastniczki znalazły się również Khadija Shaw, Alexia Putellas i Melchie Dumornay.

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Jak zaznacza redakcja, dziennikarze The Athletic poprosili piłkarki, menedżerki, trenerów, dyrektorów sportowych, skautów i działaczy piłkarskich z różnych krajów o wskazanie dziesięciu najlepszych zawodniczek z listy nominowanych. Sondaż ten nie jest oficjalnym głosowaniem w sprawie nagrody.

Statystyki sezonu

Według Ballondor.com Pajor rozegrała w ubiegłym sezonie 46 meczów, strzeliła 34 gole i zaliczyła osiem asyst. W finale Ligi Mistrzyń, w którym Barcelona pokonała francuski Olympique Lyon, zdobyła dwie bramki i zanotowała asystę, otrzymując wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki meczu. Pajor została także najlepszą strzelczynią turnieju z 11 golami.

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