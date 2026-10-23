В Лондоне, Великобритания, 26 октября должна состояться церемония вручения женского «Золотого мяча». Накануне Interia Sport сообщил, что польская футболистка «Барселоны» Эва Пайор заняла пятое место в опросе The Athletic среди 30 номинанток на Ballon d’Or Féminin.

Результаты опроса

Пайор набрала 241 балл. Победила её партнёрша по «Барселоне» Патрисия Гихарро, получившая 298 баллов. Выше польской нападающей также расположились Хадиджа Шоу, Алексия Путельяс и Мельши Дюмоней.

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Как отмечает издание, журналисты The Athletic попросили футболисток, менеджеров, тренеров, спортивных директоров, скаутов и футбольных функционеров из разных стран назвать десять лучших игроков из списка номинанток. Этот опрос не является официальным голосованием за награду.

Статистика сезона

По данным Ballondor.com, в прошлом сезоне Пайор провела 46 матчей, забила 34 гола и отдала восемь результативных передач. В финале Лиги чемпионов, где «Барселона» победила французский «Олимпик Лион», она оформила два гола и ассист, получив награду лучшему игроку матча. Также Пайор стала лучшим бомбардиром турнира с 11 забитыми мячами.

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