„Ipswich Town” pokonał „Fulham” 2:1 na stadionie Portman Road w meczu Premier League. Gospodarze przegrywali po golu Ryana Sessegnona, lecz wyrównali pod koniec spotkania i wyrwali zwycięstwo w doliczonym czasie gry, informuje Sky Sports.

Dwa gole pod koniec meczu

Sessegnon wyprowadził „Fulham” na prowadzenie w 55. minucie. Zespół Álvaro Arbeloa miał okazje, by zwiększyć przewagę przy wyniku 1:0, jednak Gonzalo García i Oscar Bobb nie wykorzystali swoich szans.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W 88. minucie Abdul Ouattara wyrównał. Już w pierwszej minucie doliczonego czasu gry Dara O'Shea zdobył decydującą bramkę i zapewnił „Ipswich” zwycięstwo 2:1.

Trzecie zwycięstwo w sezonie

Dla „Ipswich”, które awansowało do Premier League w tym sezonie, sukces ten był trzecim zwycięstwem w kampanii. „Fulham” po porażce pozostaje bez wygranej w lidze pod wodzą Álvaro Arbeloa.

Czytaj nas na