«Ипсвич Таун» на стадионе «Портмен Роуд» победил «Фулхэм» со счётом 2:1 в матче Премьер-лиги. Хозяева уступали после гола Райана Сессеньона, однако сравняли счёт в концовке встречи и вырвали победу в компенсированное время, сообщает Sky Sports.

Два гола в концовке игры

Сессеньон вывел «Фулхэм» вперёд на 55-й минуте. Команда Альваро Арбелоа имела возможности увеличить преимущество при счёте 1:0, однако Гонсало Гарсия и Оскар Бобб не реализовали свои моменты.

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На 88-й минуте Абдул Уаттара сравнял счёт. Уже на первой компенсированной минуте Дара О'Ши забил решающий мяч и принёс «Ипсвичу» победу со счётом 2:1.

Третья победа сезона

Для «Ипсвича», который в этом сезоне вышел в Премьер-лигу, этот успех стал третьей победой в кампании. «Фулхэм» после поражения остаётся без побед в чемпионате под руководством Альваро Арбелоа.

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