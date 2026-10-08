Reprezentacja Australii w rugby ogłosiła skład na pierwszy mecz Pucharu Bledisloe z Nową Zelandią, który odbędzie się w sobotę na stadionie Eden Park w Auckland. Selekcjoner Australijczyków Les Kiss umieścił 27-letniego Isaaca Henry’ego w wyjściowym składzie, a Josepha-Aukuso Suaalii pozostawił na lewym skrzydle.

Jak informuje The Guardian, Henry zagra na pozycji centra ataku. Dla zawodnika Queensland Reds będzie to piąty mecz testowy w barwach Australii: zadebiutował dwa miesiące temu w spotkaniu z Japonią w Osace.

Jedyna zmiana po zwycięstwie nad RPA

Powrót Henry’ego był jedyną zmianą w wyjściowej piętnastce Australii w porównaniu ze składem, który dwa tygodnie temu pokonał Republikę Południowej Afryki 42:38 w Perth. Wewnętrzny center Hunter Paisami nie zagra z powodu czterotygodniowego zawieszenia za wysoki chwyt w meczu z aktualnymi mistrzami świata.

Len Ikitau, który w Perth zdobył dwa przyłożenia na pozycji centra ataku, przeszedł test gotowości po urazie kostki i zagra z numerem 12. Suaalii, który większość ze swoich 25 meczów testowych rozegrał w środku pola, pozostanie na lewym skrzydle. W poprzednim meczu z RPA dobrze spisywał się, między innymi przy wysokich piłkach.

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Zmiany na ławce rezerwowych

Wyjściowa formacja młyna Australii nie zmieniła się, ale zaktualizowano ławkę rezerwowych. Forwards Tom Hooper i Taniela Tupou wrócili do swoich klubów w Europie, ponieważ dwumeczowa seria Pucharu Bledisloe odbywa się poza międzynarodowym oknem World Rugby. Wśród rezerwowych znaleźli się młynarz Josh Nasser, filar Massimo De Lutiis, zawodnik trzeciej linii Nick Champion de Crespigny oraz łącznik ataku Declan Meredith.

Kiss zmienił także proporcję forwards do backs wśród rezerwowych z sześciu do dwóch na pięć do trzech. W pierwszych pięciu meczach testowych jako trener Australii po Joe Schmidcie Kiss nie poniósł porażki: zespół odniósł cztery zwycięstwa i raz zremisował.

Reprezentacja Nowej Zelandii przed domowym meczem straciła z powodu kontuzji między innymi łącznika ataku Richiego Mo’ungę i skrzydłowego Fehiego Fineanganofo. Mo’unga doznał urazu łydki na treningu i opuści mecz w Auckland oraz kolejne spotkanie serii w Sydney. Trener Nowej Zelandii Dave Rennie przesunął Damiana McKenzie z pozycji obrońcy na łącznika ataku, a Beaudenowi Barrettowi powierzył pozycję obrońcy. Scott Barrett od razu wrócił do wyjściowego składu po przerwie, podczas której wracał do zdrowia po problemach ze stopą i plecami.

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