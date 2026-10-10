Piłkarz Cole Palmer podpisał z Chelsea nowy kontrakt na lepszych warunkach, który będzie obowiązywał do 2034 roku. Jak informuje BBC Sport, poprzednia umowa 24-letniego reprezentanta Anglii miała obowiązywać do 2033 roku.

Jedna z najdłuższych umów w lidze

Nowy kontrakt Palmera stał się jednym z najdłuższych w Premier League. Kontrakty do 2034 roku mają również Erling Haaland z Manchesteru City oraz zawodnicy Chelsea João Pedro i Geovany Quenda.

Palmer przeszedł z Manchesteru City do Chelsea w 2023 roku za 42,5 mln funtów szterlingów. Poprzednią umowę podpisał dwa lata temu. Według BBC Sport przedłużanie kontraktów jest częścią polityki klubu, mającej na celu nagradzanie doświadczonych i perspektywicznych piłkarzy przy zachowaniu struktury wynagrodzeń.

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Forma i powrót do zdrowia

W tym sezonie Palmer strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty w siedmiu meczach. W poprzednim sezonie miał problem z pachwiną, a później przyznał, że grał mimo niego, choć prawdopodobnie nie powinien był tego robić.

Z powodu ograniczonej dostępności piłkarz nie znalazł się w kadrze Anglii na mistrzostwa świata latem. Palmer opuścił również niedawną przerwę reprezentacyjną. Główny trener Xabi Alonso poinformował, że piłkarz trenował w ubiegłym tygodniu, czuje się lepiej i ma być dostępny na sobotni mecz z Bournemouth.

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