Футболист Коул Палмер подписал с «Челси» новый контракт на улучшенных условиях, который будет действовать до 2034 года. Как сообщает BBC Sport, предыдущее соглашение 24-летнего игрока сборной Англии было рассчитано до 2033 года.

Одно из самых долгосрочных соглашений лиги

Новый контракт Палмера стал одним из самых долгосрочных в Премьер-лиге. Контракты до 2034 года также имеют Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и игроки «Челси» Жуан Педру и Джовани Кенда.

Палмер перешел из «Манчестер Сити» в «Челси» в 2023 году за 42,5 млн фунтов стерлингов. Предыдущее соглашение он подписал два года назад. По данным BBC Sport, продление контрактов является частью политики клуба, направленной на вознаграждение опытных и перспективных футболистов при сохранении структуры зарплат.

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Форма и восстановление

В этом сезоне Палмер забил четыре гола и отдал две результативные передачи в семи матчах. В прошлом сезоне у него была проблема с пахом, и позже он признал, что играл с ней, хотя, вероятно, не должен был этого делать.

Из-за ограниченной доступности футболиста не включили в заявку сборной Англии на чемпионат мира летом. Палмер также пропустил недавнюю международную паузу. Главный тренер Хаби Алонсо сообщил, что футболист тренировался на прошлой неделе, чувствует себя лучше и, как ожидается, будет доступен для субботнего матча против «Борнмута».

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