W Hiszpanii mecz ósmej kolejki La Liga między Rayo Vallecano a Athletikiem Bilbao został przedwcześnie zakończony przy stanie 0:0. Arbiter podjął taką decyzję po tym, jak gra została dwukrotnie przerwana z powodu zachowania kibiców na trybunach.

Przerwy podczas meczu

Mecz był zaplanowany na sobotę i rozpoczął się zgodnie z planem. Wchodził w program ósmej kolejki La Liga, w której Rayo Vallecano grało przeciwko Athleticowi Bilbao. W trakcie spotkania zachowanie fanów na trybunach dwukrotnie doprowadziło do zatrzymania gry. Poinformował o tym Interia Sport.

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Decyzja arbitra

Po dwóch przerwach arbiter zdecydował się nie wznawiać meczu i przedwcześnie go zakończył. W momencie tej decyzji żadna z drużyn nie strzeliła gola, a wynik pozostawał 0:0. Tym samym uczestnicy nie dokończyli spotkania w ramach ósmej kolejki mistrzostw Hiszpanii.

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