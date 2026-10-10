Матч Райо Вальєкано та Атлетика Більбао скасували за 0:0 — Interia Sport

В Іспанії матч восьмого туру Ла Ліги між «Райо Вальєкано» та «Атлетиком» Більбао достроково завершили за рахунку 0:0. Арбітр ухвалив таке рішення після того, як гру двічі переривали через поведінку вболівальників на трибунах.

Перерви під час матчу

Матч був запланований на суботу й розпочався відповідно до плану. Він входив до програми восьмого туру Ла Ліги, в якому «Райо Вальєкано» грав проти «Атлетика» Більбао. Під час зустрічі поведінка фанатів на трибунах двічі призвела до зупинки гри. Про це повідомляє Interia Sport.

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Рішення арбітра

Після двох перерв арбітр вирішив не поновлювати матч і достроково завершив його. На момент цього рішення жодна з команд не забила, а рахунок залишався 0:0. Таким чином, учасники не дограли поєдинок у межах восьмого туру чемпіонату Іспанії.

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