В Испании матч восьмого тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Атлетиком» Бильбао был досрочно завершен при счете 0:0. Арбитр принял такое решение после того, как игру дважды прерывали из-за поведения болельщиков на трибунах.

Перерывы во время матча

Матч был запланирован на субботу и начался по плану. Он входил в программу восьмого тура Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» играл против «Атлетика» Бильбао. Во время встречи поведение фанатов на трибунах дважды привело к остановке игры. Об этом сообщает Interia Sport.

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Решение арбитра

После двух перерывов арбитр решил не возобновлять матч и досрочно завершил его. На момент этого решения ни одна из команд не забила, а счет оставался 0:0. Таким образом, участники не доиграли поединок в рамках восьмого тура чемпионата Испании.

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