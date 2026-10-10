Матч «Райо Вальекано» и «Атлетика» Бильбао отменили при счете 0:0 — Interia Sport
В Испании матч восьмого тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Атлетиком» Бильбао был досрочно завершен при счете 0:0. Арбитр принял такое решение после того, как игру дважды прерывали из-за поведения болельщиков на трибунах.
Перерывы во время матча
Матч был запланирован на субботу и начался по плану. Он входил в программу восьмого тура Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» играл против «Атлетика» Бильбао. Во время встречи поведение фанатов на трибунах дважды привело к остановке игры. Об этом сообщает Interia Sport.
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Решение арбитра
После двух перерывов арбитр решил не возобновлять матч и досрочно завершил его. На момент этого решения ни одна из команд не забила, а счет оставался 0:0. Таким образом, участники не доиграли поединок в рамках восьмого тура чемпионата Испании.