Northampton pokonał Bath 71:48 w 119-punktowym thrillerze — BBC Sport

W Anglii Northampton Saints pokonali Bath 71:48 w meczu rugby Premiership. Zespoły zdobyły łącznie 119 punktów, co uczyniło to spotkanie drugim najbardziej punktowanym w historii najwyższej angielskiej ligi, informuje BBC Sport.

18 przyłożeń w meczu

Gospodarze zdobyli 11 przyłożeń, a Bath — siedem. Na 15 minut przed końcowym gwizdkiem zespoły przekroczyły już granicę 100 zdobytych punktów. Po pierwszej połowie Bath prowadził 29:26, jednak w drugiej części spotkania Northampton odskoczył w wyniku.

Ollie Sleightholme skompletował hat-tricka, a Tommy Freeman zdobył dwa przyłożenia. F Smith wykorzystał osiem podwyższeń dla Northampton.

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Pierwsza porażka Bath

Dla Bath była to pierwsza porażka od początku sezonu. Zespół dokonał 12 zmian w składzie na ten mecz. Arthur Green, dla którego był to pierwszy występ w tym sezonie, zdobył dwa przyłożenia. Charlie Griffin również zdobył przyłożenie w swoim debiutanckim meczu w Premiership.

Rekord punktowy w najwyższej angielskiej lidze nadal należy do meczu Northampton z Bristol w maju: Saints wygrali wtedy 94:33, a zespoły zdobyły 127 punktów. Tym zwycięstwem Northampton odpowiedział na porażkę z Bristol tydzień wcześniej.

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