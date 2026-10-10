«Нортгемптон» обыграл «Бат» 71:48 в 119-очковом триллере — BBC Sport

В Англии «Нортгемптон Сэйнтс» победил «Бат» со счетом 71:48 в матче регбийной Премьершип. Команды в общей сложности набрали 119 очков, что сделало игру второй по результативности в истории высшего английского дивизиона, сообщает BBC Sport.

18 попыток в матче

Хозяева занесли 11 попыток, а «Бат» — семь. За 15 минут до финального свистка команды уже преодолели отметку в 100 набранных очков. После первого тайма «Бат» вел 29:26, однако во второй половине встречи «Нортгемптон» оторвался в счете.

Олли Слейтхолм оформил хет-трик, а Томми Фримен занес две попытки. F Smith выполнил восемь реализаций для «Нортгемптона».

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Первое поражение «Бата»

Для «Бата» это поражение стало первым с начала сезона. Команда внесла 12 изменений в состав на матч. Артур Грин, для которого это было первое появление в этом сезоне, занес две попытки. Чарли Гриффин также отметился попыткой в своем дебютном матче в Премьершип.

Рекорд результативности в элитном английском дивизионе остается за матчем «Нортгемптона» против «Бристоля» в мае: тогда «Сэйнтс» победили 94:33, а команды набрали 127 очков. Этой победой «Нортгемптон» ответил на поражение от «Бристоля» неделей ранее.

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