Reprezentacja Polski kobiet U17 pokonała Portoryko 6:2 w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w Maroku. Jednocześnie zwycięstwo Nigerii nad Koreą Północną 3:1 zepchnęło polską drużynę na trzecie miejsce w grupie, informuje Interia Sport.

Przewaga Polski przed przerwą

Polki otworzyły wynik już w trzeciej minucie dzięki Mai Leśkiewicz. Przed końcem pierwszego kwadransa Zofia Burżan podwoiła przewagę zespołu. Wiktoria Skrzypczak zdobyła bramki w 34. minucie oraz w drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy. Na przerwę reprezentacja Polski schodziła przy wyniku 4:0.

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Drugie miejsce przypadło Nigerii

W 51. minucie Aleja Olmo zmniejszyła stratę Portoryko. W 72. minucie Burżan wykorzystała rzut karny. W doliczonym czasie gry Olmo strzeliła po raz drugi, a ostateczny wynik ustaliła Zofia Świtała.

Wcześniej Polska pokonała Nigerię 2:1 na początku turnieju, a w drugiej kolejce przegrała z Koreą Północną 1:6. Po zwycięstwie nad reprezentacją Korei Północnej Nigeria zajęła drugie miejsce w grupie. Polska drużyna zagra w następnej rundzie z Japonią lub Brazylią, a nie z Meksykiem.

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